Как оформить кредитные каникулы, рассказал эксперт Банка России

13:34, 03 августа 2026, ПАИ

Как оформить кредитные каникулы, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, в первую очередь необходимо подать соответствующее заявление кредитору. Каким способом это сделать – лично или онлайн – лучше уточнить у кредитора заранее.

«Обязательно укажите в заявлении, что хотите взять каникулы по закону «О потребительском кредите». Иначе кредитор может реструктурировать долг по собственной программе, а она может оказаться менее удобной для вас», – пояснил эксперт.

Кроме того, необходимо будет предоставить кредитору доказательства снижения доходов или того, что заёмщик пострадал в чрезвычайной ситуации.

В свою очередь кредитор должен рассмотреть заявку в течение пяти дней. «Он не имеет права отказать в каникулах, если вы доказали, что ваш доход снизился или вы попали в зону ЧС», – отметил Александр Иванов.

При этом кредитор не может требовать оплату за рассмотрение заявления или за изменение графика платежей. Взимание комиссии за эти услуги незаконно, заключил эксперт.