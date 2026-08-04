Более миллиарда рублей потратили в Псковской области на техобслуживание транспорта

10:22, 04 августа 2026, ПАИ

Более миллиарда рублей потратили в Псковской области на техобслуживание и ремонт транспорта за полгода, сообщили ПАИ в Псковстате.

По данным статистического ведомства, с января по июнь этого года в регионе на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования было потрачено 1,06 миллиарда.

По сравнению с периодом прошлого года объём услуг вырос на 3,5 %.