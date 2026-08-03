Условия для оформления кредитных каникул назвал эксперт Банка России

13:00, 03 августа 2026, ПАИ

Кредитные каникулы рекомендуется оформить заёмщику в случае, если из-за внезапных финансовых трудностей стало сложно гасить заём или кредит. Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Правом на кредитные каникулы можно воспользоваться по закону «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ, если заёмщик оказался в тяжёлой финансовой ситуации. Кредитные каникулы представляют собой отсрочку платежей по кредитам и займам в банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах и ломбардах.

«Оформление кредитных каникул даёт право на перерыв до полугода – вы освобождаетесь от всех платежей по кредиту. Но проценты на сумму долга продолжат начисляться, просто их нужно будет заплатить позднее», – пояснил эксперт.

Оформить кредитные каникулы можно, если доходы в последние два месяца уменьшились больше чем на 30 % по сравнению со среднемесячным заработком за предыдущий год, а также если жильё оказалось в зоне чрезвычайной ситуации – наводнения, пожара или другого бедствия, пострадало имущество и нарушились условия жизни.

Кроме того, участники специальной военной операции тоже могут отложить выплаты по кредитам и займам – но для них действуют особые правила.

Кредитные каникулы подходят для всех видов потребительских кредитов и займов, в том числе кредитных карт, а также автокредитов.

Для получения отсрочки важно, чтобы сумма кредита или займа укладывалась в максимальный лимит по кредитным картам – 150 000 рублей, по автокредитам – 1,6 миллиона рублей, а по остальным кредитам и займам – 450 тысяч рублей.

«В расчёт принимается выданная вам в долг сумма или лимит по кредитке, а не текущая задолженность!» – подчеркнул Александр Иванов.