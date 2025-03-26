Сбер: В 2024 году объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 460 млрд рублей
Объём финансирования застройщиков жилой недвижимости в Северо-Западном банке Сбербанка в 2024 году составил 86 миллиардов рублей и увеличился на 30 % по сравнению с 2023 годом. Общий объём кредитов девелоперам превысил 460 миллиардов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.
Сбер продолжает активно поддерживать жилищный рынок в СЗФО. Свыше ста новых девелоперов обратились за кредитом в прошлом году. Они выбирали программы с индивидуальными решениями для разных типов проектов и гибкими условиями финансирования.
Среди регионов СЗФО наибольшая доля рынка строительства жилья с использованием счетов эскроу в Сбере приходится на Вологодскую (88 %), Архангельскую (74 %) области и Коми (65 %). Лидерами по объёму финансирования застройщиков стали Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Вологодская области.
Сбер: В 2024 году объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 460 млрд рублей
Отчёт Счётной палаты и назначение руководителя контрольного органа рассмотрел бюджетный комитет Собрания
Псковские фермеры используют платформу Своё от Россельхозбанка для продвижения своей продукции
Почему вслед за замедлением инфляции не снижается ключевая ставка, объяснил зампред Банка России