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Экономика

Сбер: В 2024 году объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 460 млрд рублей

Объём финансирования застройщиков жилой недвижимости в Северо-Западном банке Сбербанка в 2024 году составил 86 миллиардов рублей и увеличился на 30 % по сравнению с 2023 годом. Общий объём кредитов девелоперам превысил 460 миллиардов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Сбер продолжает активно поддерживать жилищный рынок в СЗФО. Свыше ста новых девелоперов обратились за кредитом в прошлом году. Они выбирали программы с индивидуальными решениями для разных типов проектов и гибкими условиями финансирования.

Среди регионов СЗФО наибольшая доля рынка строительства жилья с использованием счетов эскроу в Сбере приходится на Вологодскую (88 %), Архангельскую (74 %) области и Коми (65 %). Лидерами по объёму финансирования застройщиков стали Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Вологодская области.

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