Весенний месячник благоустройства проходит в Великих Луках

21:34, 26 марта 2025, ПАИ

Весенний месячник благоустройства стартовал в Великих Луках. Продлится он до 31 мая. За это время планируется убрать все общегородские территории, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В субботниках, которые прошли осенью, приняло участие более двадцати тысяч человек. В результате было собрано и вывезено около трёх тысяч кубометров мусора.

В администрации Великих Лук надеются, что горожане и в этот раз проявят активность.

«Как и прежде, в мероприятии будут задействованы управляющие компании и предприятия города. Все желающие также могут принять участие», – сообщила заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Надежда Васильева.

Для уборки во дворах коммунальщики предоставят метлы и грабли, а затем вывезут собранный мусор.

Те, кто хочет присоединиться к уборке, могут оставить заявку в управлении ЖКХ. Ежегодно жители Великих Лук поддерживают традицию и готовы снова выйти на уборку.