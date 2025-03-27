Областной закон о землях многодетным семьям приведён в соответствие с федеральной нормой
Дополнено положение закона, регулирующего предоставление многодетным семьям земельных участков. Изменение в нормативный правовой акт депутаты Псковского областного Собрания внесли на 43-й сессии сегодня, 27 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.
Семьям с тремя и более детьми предоставлена возможность получить от государства земельный участок в собственность бесплатно. В действующей редакции областного закона прописано, что это право сохраняется до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет.
Указом президента РФ эта мера социальной поддержки многодетных семей была расширена – верхний предел возраста составляет 23 года в случае очного обучения старшего ребёнка в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Это положение отражено в региональном законе и будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 23 января 2024 года.
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