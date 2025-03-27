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Спорт

Организаторы Псковского марафона объявили призовые для победителей и призёров

Стали известны призовые, которые выплатят победителям и призёрам Псковского марафона. Соревнования пройдут 20 апреля в Пскове, сообщается в группе события в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Победители забега на марафонской дистанции 42,2 километра среди мужчин и женщин получат по 50 тысяч рублей. Серебряным призёрам выплатят по 25 тысяч, а спортсмены, занявшие третьи места, выиграют чек на 15 тысяч.

Для лидеров полумарафона также предусмотрены призовые выплаты. За победу – 30 тысяч рублей, второе место – 15 тысяч, третье – 10 тысяч. Важным условием для получения вознаграждения является время участника, которое на финише должно быть ниже определённых границ, соответствующих нормативу кандидата в мастера спорта. Если победители или призёры не выбегут из определённого времени, их наградят подарками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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