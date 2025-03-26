Особенно пожароопасный май ожидается в Псковской области

12:49, 26 марта 2025, ПАИ

Особенно пожароопасный май ожидается в Псковской области, сообщил руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По прогнозу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в мае в регионе будет 4–5 класс пожарной опасности. «Это очень высокий класс, который к тому же наступает в этом году довольно рано. Это говорит о том, что и весь апрель тоже будут высокие среднесуточные температуры, то есть всё будет сохнуть», – отметил Олег Черней.

В связи с этим он призвал псковичей и туристов быть предельно осторожными и напомнил, что 96% лесных пожаров в Псковской области происходят по вине людей. Среди других причин – удары молний и обрывы проводов.

Пока, по словам Олега Чернея, в лесу обстановка более благополучная, в лесах еще много влаги – снег не везде растаял, поэтому лесных пожаров пока не было. «Хотя мы к ним, конечно, готовы. Люди, техника – всё подготовлено. Это подтверждено и проверкой Рослесхоза», – рассказал Олег Черней.