Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Особенно пожароопасный май ожидается в Псковской области

Особенно пожароопасный май ожидается в Псковской области, сообщил руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото противопожарного лесного центра Псковской области

По прогнозу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в мае в регионе будет 4–5 класс пожарной опасности. «Это очень высокий класс, который к тому же наступает в этом году довольно рано. Это говорит о том, что и весь апрель тоже будут высокие среднесуточные температуры, то есть всё будет сохнуть», – отметил Олег Черней.

В связи с этим он призвал псковичей и туристов быть предельно осторожными и напомнил, что 96% лесных пожаров в Псковской области происходят по вине людей. Среди других причин – удары молний и обрывы проводов.

Пока, по словам Олега Чернея, в лесу обстановка более благополучная, в лесах еще много влаги – снег не везде растаял, поэтому лесных пожаров пока не было. «Хотя мы к ним, конечно, готовы. Люди, техника – всё подготовлено. Это подтверждено и проверкой Рослесхоза», – рассказал Олег Черней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 марта 2025

Любые костры в псковских лесах будут запрещены с 1 апреля
26 марта 2025

В смартфоне каждого главы района Псковской области есть приложение для отслеживания пожаров
26 марта 2025

Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин станет гостем программы «Среда обитания»
26 марта 2025

14 псковичей-пироманов в этом году уже заплатили штрафы за поджоги травы
26 марта 2025

Реальные доходы россиян выросли почти на 8,5% – Мишустин
26 марта 2025

Особенно пожароопасный май ожидается в Псковской области
26 марта 2025

Сезон ещё не наступил, а в Псковской области уже произошло 69 ландшафтных пожаров
26 марта 2025

Более чем на 40% выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...