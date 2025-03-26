14 псковичей-пироманов в этом году уже заплатили штрафы за поджоги травы

12:53, 26 марта 2025, ПАИ

14 псковичей-пироманов в этом году уже заплатили штрафы за поджоги травы, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы уже привлекли к административной ответственности 14 граждан за сжигание травы и несоблюдение мер пожарной безопасности», – отметил Владимир Якунин, упомянув, что активнее всего траву поджигают в Псковском, Островском и Великолукском районах.

При этом штрафы для физлиц варьируются от 5 до 15 тысяч рублей, юрлица могут заплатить до 400 тысяч рублей. В случае объявления особого пожароопасного сезона для всех штрафы увеличиваются в два раза.

Если вы заметили пал травы, то нужно сразу обратиться в службу спасения по телефонам 101 или 112. Затем следует оценить ситуацию, стоит ли пытаться потушить пожар самостоятельно. При небольшом пожаре огонь необходимо заливать водой или засыпать землёй. Пламя можно сметать пучками 1,5–2-метровых веток лиственных деревьев, мокрой одеждой или плотной тканью.