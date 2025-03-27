«Эстафету Победы» приняли в Себежском районе

17:39, 27 марта 2025, ПАИ

«Эстафету Победы» приняли у монумента «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 27 марта. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»













Монумент был установлен в память о воинах 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, в 1945 году водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. На мероприятии присутствовали эстафетная группа, личный состав Погрануправления ФСБ России по Псковской области, глава Себежского района Леонид Курсенков, представители администрации муниципалитета, ветераны-пограничники, члены отряда юных друзей пограничников, а также местные жители.

Память защитников Отечества почтили минутой молчания. После чего к мемориалу «Знамя Победы» возложили гирлянду славы, венки и цветы.

«Эстафета Победы» – это международная военно-патриотическая акция, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств – участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа. Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов – через города и посёлки, отдавая дань памяти героям.

Напомним, что ранее «Эстафету Победы» приняли в Пскове, Печорах, Самолве Гдовского района, а также в Пыталовском и Красногородском муниципальном округе. После этого она направится в Смоленскую область и завершится 28 мая в Москве.