«Эстафету Победы» приняли в Пыталово

16:28, 23 марта 2025, ПАИ

Международную акцию «Эстафета Победы», которую проводят пограничные войска, приняли в Пыталово сегодня, 23 марта. Об этом сообщается в газете «Наша жизнь».

Торжественная церемония прошла на площадке около сквера им. 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии передачи символа «Эстафеты Победы-2025» приняли участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ветераны-пограничники, администрации и организаций муниципалитета, жители города, а также отряды «Юные друзья пограничников», активисты «Движения Первых» и юнармейцы.

«Сегодня нам выпала честь принимать «Эстафету Победы» здесь, на пыталовской земле. Мы гордимся, что стали частью этого важного события. Россия великая и независимая держава. В эти дни мы вспоминаем о подвигах воинов-пограничников, которые первыми в годы Великой Отечественной войны встретили немецких захватчиков, вспоминаем о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, кто прошел концлагеря и блокаду Ленинграда. Священный долг всех ныне живущих защищать память о людях, кто спас родную землю в суровые годы войны», – отметила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»















Она поблагодарила пограничное управление за участие в мероприятии и всех присутствующих за внимание к патриотическим акциям.

«Сохранение исторической правды особенно важно сейчас, когда противниками России предпринимаются беспрецедентные попытки фальсификации истории, пересмотра её итогов и героизации фашизма», – подчеркнул в своём выступлении заместитель начальника Погрануправления Леонид Гураль.

Также выступили ветеран пограничных войск Александр Тихонов, члены отряда «Юные друзья пограничников» и артисты местной самодеятельности, которые исполнили патриотические песни.

Память защитников Отечества всех поколений почтили минутой молчания, после чего возложили цветы на братском захоронении в сквере. Также цветы возложили к памятникам героям пограничникам и Герою Советского Союза Николаю Юнкерову.

«История подобных эстафет насчитывает не один десяток лет. Начало традиции было положено в далеких 30-х годах прошлого века. С тех пор пограничники регулярно организовывают масштабные акции, каждая из которых посвящена важным историческим датам», – отметили в газете.

Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов, через города и посёлки, отдавая дань памяти героям. 29 марта пограничное управление ФСБ России по Псковской области передаст «Эстафету Победы-2025» пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области. Завершится военно-патриотические акция 28 мая в Москве.

Напомним, что ранее «Эстафету Победы» приняли в Пскове, в Печорах и в Самолве Гдовского района.