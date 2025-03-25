Красногородская земля приняла «Эстафету Победы»

20:49, 25 марта 2025, ПАИ

Торжественная церемония встречи «Эстафеты Победы» вдоль внешних границ государств – участниц СНГ, посвящённая 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошла в посёлке Красногородск. Об этом пишет районная газета «Заря».



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»











Для встречи символа эстафеты – макета пограничного столба – пригласили заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, полковника Тимофея Будкевича. «Сегодня мы являемся участниками торжественного события. «Эстафета Победы» – это символ мужества и героизма воинов, несгибаемой веры в нашу победу. Давайте помнить о событиях тех лет и быть всегда готовыми повторить подвиги наших славных предков», – отметил в своём обращении к собравшимся Тимофей Будкевич.

Также к красногородцам обратилась глава округа Валентина Понизовская. «В преддверии праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, наша земля принимает «Эстафету Победы» – символ мужества и героизма наших предков, отстоявших мир в той кровопролитной войне. Для нас это напоминание о том, что мы – великая страна с сильной армией, а для наших недругов – о том, что мы непобедимая держава. Красногородская земля была приграничной с давних времён. Наши пограничники первыми приняли бой с войсками вермахта в 1941-м, а сейчас, следуя их примеру, нынешнее поколение солдат продолжает отважно защищать наши границы. Слава нашим героям! Слава России!» – сказала глава Красногородского округа.

Также перед участниками мероприятия выступили заместитель председателя ветеранской организации «Союз ветеранов пограничных войск» Сергей Лепёшкин и представитель юнармейского отряда «Патриот» Красногородской средней школы Артём Неймасов. Работники культуры и артисты художественной самодеятельности исполнили патриотические песни.

Память защитников Отечества всех поколений почтили минутой молчания, после чего пограничники, юнармейцы, активисты «Движения первых» и все, кто пришёл на митинг, возложили гирлянду славы, венки и цветы к захоронениям воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на центральной площади посёлка.

Далее состоялось возложение цветов к обелиску воинам-пограничникам на территории школы-интерната «Агрошкола».

Напомним, что ранее «Эстафету Победы» приняли в Печорах и в Самолве, 21 марта – в Пскове, а 23 марта она прошла в Пыталовском муниципальном округе.