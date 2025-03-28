Сбер поддержал новую схему финансирования магистрали из Санкт-Петербурга в Москву

17:09, 28 марта 2025, ПАИ

Сбер поддержал новую схему финансирования строительства высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга в Москву. Правительство России приняло решение о предоставлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через субординированные депозиты банков, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уверен, что решение будет одинаково выгодно и для государства, и для банков. Таким образом, Министерство финансов передаст проектный риск банкам, а банки одновременно получат прибавку к капиталу, которая повысит нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики России.

До того, по словам Александра Ведяхина, в России не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для связанного целевого использования в форме синдицированного кредита заёмщику.

«Депозитная схема» требует большой работы по обновлению нормативных документов, диктующих правила размещения и контроля за средствами ФНБ. Сбербанк лидирует этот процесс со стороны банков. Мы тесно сотрудничаем с Минфином, Минэком и Минтрансом, также есть большая поддержка со стороны Правительства РФ», – отметил Александр Ведяхин.

В результате Сберу и министерствам удалось разработать целый пакет документов, часть которого уже принята Правительством. Работа завершится в ближайший месяц.

Итого на проект по строительству магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом предусмотрено 300 миллиардов рублей средств из ФНБ. Их распределят между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре.