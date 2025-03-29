Межрегиональный турнир по дзюдо памяти героев 6-й роты прошёл в Пскове

19:36, 29 марта 2025, ПАИ

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Героев 6-й роты 104 полка 76-й Гвардейской Десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







В состязании приняли участие более 250 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Новгородской и Псковской областей. Соревнования прошли среди юношей от 13 до 18 лет. Всего было представлено 25 весовых категорий.

Победителей, а также призёров в номинациях «За лучшую технику», «Самый красивый бросок» и «За волю к победе», наградили кубками. Специальными призами отмечают тренеров победителей, им вручают именные медали. В этот раз сразу четыре таких медали досталось тренеру по дзюдо псковского Клуба единоборств «Динамо» Анатолию Сазанскому.

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