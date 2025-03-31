Закредитованность населения рекордно упала в России
Закредитованность населения России рекордно упала впервые за десять лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.
К марту общий объем кредитов россиян снизился на 390 миллиардов рублей. До этого закредитованность россиян снижалась в апреле и мае 2022 года – на 271 миллиард.
Подобное значительное падение, как сейчас, наблюдалось только в 2015 году. Тогда оно составило 645 миллиардов рублей, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
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