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Происшествия

Упавшая в Великих Луках с высоты четвёртого этажа девочка находится в удовлетворительном состоянии

14-летняя школьница, упавшая в шахту в заброшенном здании в Великих Луках, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом ПАИ сообщил осведомленный источник в медицинских кругах.

«Состояние девушки – удовлетворительное. У нее сотрясение, смещение костных структур таза. В хирургическом вмешательстве необходимости нет», – отметил источник.

Напомним, 30 марта, в воскресенье, двое подростков гуляли по заброшенному зданию на улице Больничной в Великих Луках. Одна из них не увидела отверстие в полу и упала с четвертого на первый этаж.

По поручению прокурора области Андрея Мошкова назначена прокурорская проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки.

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