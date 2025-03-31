Упавшая в Великих Луках с высоты четвёртого этажа девочка находится в удовлетворительном состоянии

13:18, 31 марта 2025, ПАИ

14-летняя школьница, упавшая в шахту в заброшенном здании в Великих Луках, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом ПАИ сообщил осведомленный источник в медицинских кругах.

«Состояние девушки – удовлетворительное. У нее сотрясение, смещение костных структур таза. В хирургическом вмешательстве необходимости нет», – отметил источник.

Напомним, 30 марта, в воскресенье, двое подростков гуляли по заброшенному зданию на улице Больничной в Великих Луках. Одна из них не увидела отверстие в полу и упала с четвертого на первый этаж.

По поручению прокурора области Андрея Мошкова назначена прокурорская проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки.