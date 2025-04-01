Более 16 тысяч жителей Псковской области получат проиндексированную социальную пенсию в апреле

10:04, 01 апреля 2025, ПАИ

Отделение Социального фонда России по Псковской области с 1 апреля проиндексировало на 14,75 % пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Повышение затронуло более 16 тысяч жителей региона, сообщили ПАИ в областном отделении СФР.



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области





Индексацию произвели получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначают военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и добровольцам, получившим вред здоровью вследствие военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, псковичам, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», имеющим группу инвалидности, а также гражданам, пострадавшим от радиации.

Прибавку также получат и получатели социальных пенсий – люди с инвалидностью, дети, потерявшие кормильца, и пожилые люди, которым не хватило стажа или количества пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в Псковской области в среднем увеличатся на 796 рублей и составят 13 973 рубля.

Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм: в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера.

Жителям региона, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в Псковской области, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. В Псковской области в 2025 году прожиточный минимум пенсионера составляет 15 098 рублей.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки, уточнили в региональном отделении СФР.