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Происшествия

Великолукский шиномонтаж требует миллион рублей с опоздавших на вызов охранников

Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск от «Шин-АвтоТрейд» о взыскании убытков в размере 970 тысяч рублей с охранной компании «Байкал». Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Неизвестные похитили с охраняемого объекта заказчика «Магазин. Склад. Шиномонтаж» 970 тысяч рублей. Как указал истец в своём заявлении, группа быстрого реагирования прибыла на объект с опозданием и только после повторного сигнала «Тревога».

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

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