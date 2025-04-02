Великолукский шиномонтаж требует миллион рублей с опоздавших на вызов охранников

11:07, 02 апреля 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск от «Шин-АвтоТрейд» о взыскании убытков в размере 970 тысяч рублей с охранной компании «Байкал». Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Неизвестные похитили с охраняемого объекта заказчика «Магазин. Склад. Шиномонтаж» 970 тысяч рублей. Как указал истец в своём заявлении, группа быстрого реагирования прибыла на объект с опозданием и только после повторного сигнала «Тревога».

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.