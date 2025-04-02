Минфин сообщил о притоке в Россию «ковбойских денег» от иностранцев

14:45, 02 апреля 2025, ПАИ

Несмотря на санкционные риски, зарубежные хедж-фонды проявляют интерес к инвестициям в Россию, пишет газета «Коммерсантъ».

Фонды, идущие на такой риск, нарушают санкционный режим, отсюда вытекает название таких денег – «ковбойские», отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, речь идёт о небольших суммах, поступления заметны по динамике цен на ОФЗ и динамике курса рубля. Он подчеркнул привлекательность российского рынка с точки зрения долговых инструментов и акций, а также выразил мнение, что в случае ослабления санкций приток капитала в Россию увеличится.