Псковские школьники и студенты смогут узнать о русском стиле в современной моде

15:50, 03 апреля 2025, ПАИ

О проекте «Русский стиль в современной моде» рассказала руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Этот проект родился из студенческого проекта, который назывался «Кокошник» и в нём наши студенты рассказывали школьникам, что такое кокошник, как он появился. Школьники пробовали своими руками создавать ободок, венец, который был популярен на тот момент. После мы развили идею и написали программу для Артека, выиграли конкурс и реализовали программу в Артеке, где мы с ребятами пробовали шить молодёжные костюмы с элементами русского культурного кода», – заметила Ольга Поспелова.

После чего идею решили развить – так появился проект «Русский стиль в современной моде», заметила гостья студии.

«Мы сначала выиграли региональный грант, и теперь мы получили грант Фонда президентских грантов», – рассказала Ольга Поспелова.

Сам проект представляет собой мастер-классы для школьников 5–11-х классов и студентов.

«Возможно, мы поработаем с начальной школой, но посмотрим, как по времени будем успевать. Мы будем изучать также народные традиции костюма, творчество современных дизайнеров, которые используют культурный код, и будем изготавливать своими руками различные изделия: венцы, шоперы с использованием народных принтов, а также будем сами разрабатывать принты. Также мы будем шить свитшоты, броши и у нас будут открытые лекции», – заметила руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ.

Открытую лекцию смогут послушать все желающие. В группе проекта в соцсети «ВКонтакте» можно будет зарегистрироваться, а также, скорее всего, будет трансляция.

Напомним, что проект «Русский стиль в современной моде» направлен на сохранение и популяризацию народных традиций среди школьников и студентов посредством организации творческой художественной деятельности молодёжи в области дизайна и создания современных костюмов и аксессуаров в русском стиле.