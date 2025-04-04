Суд взыскал налогов на 637 млн рублей с печорского производителя керамики

11:17, 04 апреля 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами, а также взыскал с последнего в соответствующие бюджеты бюджетной системы России задолженность более 637 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Ранее для уклонения от уплаты налоговой задолженности ООО «Евро-Керамика Печоры» после вынесения судебного акта о признании ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «ЕвроКерамика» зависимыми, аффилированными лицами, повторно перевело деятельность на вновь созданную организацию – ООО «Ресурскапитал».

С иском о взыскании долга с ООО «Ресурскапитал» в арбитражный суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы России № 29 по Москве.