Численность штатных работников в организациях Псковской области превысила 120 тысяч
Численность штатных работников организаций Псковской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе текущего года составила 127,9 тысячи человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.
Также ещё 4,8 тысячи человек привлекались для работы в этих организациях на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера.
К концу февраля этого года в органах службы занятости населения состояли на учёте 1 053 не занятых трудовой деятельностью человека, 749 из которых имели статус безработного, а 636 получали пособие по безработице. За этот же период статус безработного получили 187 жителей Псковской области. За месяц трудоустроили 145 человек.
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