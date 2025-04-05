Численность штатных работников в организациях Псковской области превысила 120 тысяч

22:25, 05 апреля 2025, ПАИ

Численность штатных работников организаций Псковской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе текущего года составила 127,9 тысячи человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также ещё 4,8 тысячи человек привлекались для работы в этих организациях на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера.

К концу февраля этого года в органах службы занятости населения состояли на учёте 1 053 не занятых трудовой деятельностью человека, 749 из которых имели статус безработного, а 636 получали пособие по безработице. За этот же период статус безработного получили 187 жителей Псковской области. За месяц трудоустроили 145 человек.