География карт «Мир» растёт вопреки санкциям – глава Банка России

17:56, 07 апреля 2025, ПАИ

Международная сеть приёма карт «Мир» продолжает расти, несмотря на введённые санкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

По её словам, ЦБ постепенно расширяет приём карт «Мир» в дружественных странах, популярных среди российских туристов.

На данный момент карта «Мир» функционирует в 13 странах, помимо России. Полностью без ограничений карта работает в Белоруссии, Абхазии, на Кубе и в Южной Осетии. В остальных девяти странах использование карты ограничено решениями банков или точек продаж либо действует не на всей территории. Кроме того, шесть стран (Шри-Ланка, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Пакистан и Непал) зарегистрированы в процессе внедрения карты «Мир», а Иран, Египет и Маврикий планируют её внедрить. Ещё шесть стран выразили готовность к диалогу о внедрении.