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Экономика

География карт «Мир» растёт вопреки санкциям – глава Банка России

Международная сеть приёма карт «Мир» продолжает расти, несмотря на введённые санкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Фото: ПАИ

По её словам, ЦБ постепенно расширяет приём карт «Мир» в дружественных странах, популярных среди российских туристов.

На данный момент карта «Мир» функционирует в 13 странах, помимо России. Полностью без ограничений карта работает в Белоруссии, Абхазии, на Кубе и в Южной Осетии. В остальных девяти странах использование карты ограничено решениями банков или точек продаж либо действует не на всей территории. Кроме того, шесть стран (Шри-Ланка, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Пакистан и Непал) зарегистрированы в процессе внедрения карты «Мир», а Иран, Египет и Маврикий планируют её внедрить. Ещё шесть стран выразили готовность к диалогу о внедрении.

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