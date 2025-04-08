Четыре недействительных паспорта изъяли псковские пограничники у российских граждан

10:57, 09 апреля 2025, ПАИ

В этом году в автомобильных пунктах пропуска на территории Псковской области пограничники обнаружили и изъяли у граждан России четыре недействительных заграничных паспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Критерии, свидетельствующие о наличии в паспорте недостоверных сведений, и признаки непригодности паспорта для дальнейшего использования изложены в постановлении Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2023 г. № 2090, напомнили в ведомстве.

Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы в пунктах пропуска во время сезона отпусков и летних каникул рекомендуется обратить внимание на заполнение реквизитов документа; наличие орфографических ошибок; повреждения, нарушающие целостность бланка паспорта; возможное отсутствие в паспорте свободного места для проставления отметок пограничным органом о пересечении государственной границы.

Также Пограничное управление напоминает, что при выезде из России несовершеннолетнего гражданина РФ без сопровождения своих законных представителей он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие одного из его законных представителей на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ.