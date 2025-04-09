Вера Емельянова: Школьная пресса сегодня – важная составляющая образовательного пространства региона

11:35, 09 апреля 2025, ПАИ

Школьная пресса сегодня – важная составляющая образовательного и информационного пространства Псковской области, подчеркнула первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова в приветственном адресе к участникам I Детского медиафорума Псковской области. Её приветствие зачитала заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая в Доме молодёжи сегодня, 9 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Ваше участие в этом проекте – блестящее подтверждение таланта, настойчивости и активной жизненной позиции. Школьная пресса сегодня – важная составляющая образовательного и информационного пространства региона. Выражаю искреннюю благодарность руководителям и педагогам, которые поддерживают молодых журналистов. Надеюсь, что инициативы и проекты, рождённые здесь, обретут дальнейшее развитие, а полученный опыт станет надёжным фундаментом для будущих достижений», – говорится в приветствии вице-губернатора.

От себя лично Татьяна Лозницкая поблагодарила всех участников I Детского медиафорума Псковской области за включённость, таланты и активность.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области проходят мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств, познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области и создавали аудиоподкасты.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».