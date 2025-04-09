Дмитрий Яковлев: Детский медиафорум Псковской области ждёт успех

12:16, 09 апреля 2025, ПАИ

Детский медиафорум Псковской области ждёт успех, а его участников – интересное будущее, заявил врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев во время открытия третьего, заключительного дня мероприятия в Доме молодёжи сегодня, 9 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Очень рад вас видеть в нашем Доме молодёжи. Это пространство мы строили два года специально для вас. Мы всегда рады видеть вас здесь не только в рамках этого форума, но и на всех мероприятиях, которые проходят в стенах Дома молодёжи. У нас их проходит много, они все интересные и яркие», – обратился к участникам медиафорума Дмитрий Яковлев.

Он также поблагодарил всех организаторов I Детского медиафорума Псковской области. «Уверен, что форум ждёт большой успех, а его участников ждёт большое и интересное будущее», – заключил врио председателя регионального комитета по молодёжной политике.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области проходят мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств, познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области и создавали аудиоподкасты.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».