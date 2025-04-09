Наталия Соколова пожелала участникам медиафорума в Пскове реализовать приобретённые навыки

12:46, 09 апреля 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова пожелала участникам медиафорума в Пскове реализовать приобретённые навыки.

«Я уверена, что вы все провели прекрасные два дня, и сегодня третий день медиафорума будет не менее интересным и насыщенным. Очень хочется, чтобы вы реализовали все навыки, которые приобретёте за эти три дня. Я прошу вас развиваться дальше в этом направлении. Обязательно находите для себя интересные новые форматы, потому что всегда интересно читать школьные новости», – обратилась Наталия Соколова к участникам I Детского медиафорума Псковской области во время открытия третьего, заключительного дня мероприятия в Доме молодёжи сегодня, 9 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Также она поблагодарила организаторов мероприятия и анонсировала проведение летом мастер-классов от псковских журналистов в лагере «Стремительный».

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области проходят мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств, познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области и создавали аудиоподкасты.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».