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Происшествия

В Великолукском районе женщина убила сожителя во время ссоры

В Великолукском районе женщина убила сожителя во время ссоры, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в деревне Дубрава-1 Великолукского района тела мужчины с ножевым ранением.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержана сожительница пострадавшего. Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По версии следствия, 7 апреля обвиняемая поссорилась со своим сожителем, взяла кухонный нож и нанесла ему удар в ногу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

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