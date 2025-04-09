В Великолукском районе женщина убила сожителя во время ссоры

13:58, 09 апреля 2025, ПАИ

В Великолукском районе женщина убила сожителя во время ссоры, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в деревне Дубрава-1 Великолукского района тела мужчины с ножевым ранением.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержана сожительница пострадавшего. Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.



По версии следствия, 7 апреля обвиняемая поссорилась со своим сожителем, взяла кухонный нож и нанесла ему удар в ногу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.