Ждёт ли нас «мёртвый интернет», рассказали детям на форуме в Пскове

14:32, 09 апреля 2025, ПАИ

Секретарь Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, медиатехнолог Роман Серебряный ответил на вопрос участника I Детского медиафорума Псковской области о том, ждёт ли нас «мёртвый интернет». Об этом с мероприятия сообщает корреспондент ПАИ.

«Некоторые считают, что роботы будут писать для роботов. И наше участие там либо будет минимальное, либо вообще не будет. Я считаю, что количество контента, которое сейчас уже существует, даже созданного людьми, превышает восприятие нормального человека. Поэтому тут вопрос реабилитации. И мне кажется, что сейчас мы идём по пути, когда алгоритм за нас выбирает, что нам важно и интересно. Хорошо это или плохо – судить вам», – сказал Роман Серебряный. Он подчеркнул, что навряд ли в ближайшем будущем настанет время «мёртвого интернета», потому что человек нуждается в качественной, проверенной информации. «Она нужна вам не написанной, не проверенной роботом, а написанной теми источниками, которые выбираете вы», – уточнил эксперт.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области проходят мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств, познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области и создавали аудиоподкасты.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».