Более 60 килограммов батареек передали сотрудники нацпарка «Себежский» на утилизацию

16:44, 09 апреля 2025, ПАИ

Более 60 килограммов батареек передали сотрудники нацпарка «Себежский» на утилизацию, сообщает газета «Призыв».

«Собранные опасные отходы были переданы во временный пункт накопления в Пскове – экологический центр «Экопрактика» в рамках проведения ежегодной экологической акции «Электросбор-60» при поддержке Фонда президентских грантов. Батарейки будут переданы на утилизацию на завод Национальной экологической компании в Ярославль», – сообщил коллектив нацпарка.

Отметим, что батарейки являются опасным отходом и их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, а также на природных территориях, в лесах.

Батарейки принимают в визит-центрах, расположенных на улице Максима Горького, 20/7, пом. 1003 в Пскове, на улице 7 Ноября, 22 в Себеже, на территории мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района.