Более 60 килограммов батареек передали сотрудники нацпарка «Себежский» на утилизацию
Более 60 килограммов батареек передали сотрудники нацпарка «Себежский» на утилизацию, сообщает газета «Призыв».
«Собранные опасные отходы были переданы во временный пункт накопления в Пскове – экологический центр «Экопрактика» в рамках проведения ежегодной экологической акции «Электросбор-60» при поддержке Фонда президентских грантов. Батарейки будут переданы на утилизацию на завод Национальной экологической компании в Ярославль», – сообщил коллектив нацпарка.
Отметим, что батарейки являются опасным отходом и их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, а также на природных территориях, в лесах.
Батарейки принимают в визит-центрах, расположенных на улице Максима Горького, 20/7, пом. 1003 в Пскове, на улице 7 Ноября, 22 в Себеже, на территории мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района.
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