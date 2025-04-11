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Общество

Газопровод построили в великолукской деревне Никулино

Внутрипоселковую распределительную сеть общей протяженностью более 2,7 километра для догазификации деревни Никулино построили в Великолукском районе. Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети создали возможность газификации 75 домовладений деревни. От жителей деревни Никулино уже приняли 43 заявки, почти все перевели в договоры.

«Наши специалисты в настоящее время выполняют работы в рамках комплексных договоров в границах земельных участков и по подготовке домовладений к приёму газа. После получения разрешительной документации на ввод объекта мы приступим к подключению домовладений», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяженностью 2,2 километра.

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