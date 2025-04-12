Себежанин попал под суд за хранение опия в бане

12:43, 12 апреля 2025, ПАИ

Жителя Себежского района осудили за изготовление и хранение наркотиков, пишет газета «Призыв» со ссылкой на Себежский районный суд.

В июле 2024 года житель Себежского района сорвал на своём огороде растения мака, принёс в баню, измельчил части растений и незаконно изготовил наркотическое средство – ацетилированный опий.

После этого наркотик он незаконно хранил в бане до того, как его изъяли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.