Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Себежанин попал под суд за хранение опия в бане

Жителя Себежского района осудили за изготовление и хранение наркотиков, пишет газета «Призыв» со ссылкой на Себежский районный суд.

Себежанин попал под суд за хранение опия в бане. Фото: ПАИ

В июле 2024 года житель Себежского района сорвал на своём огороде растения мака, принёс в баню, измельчил части растений и незаконно изготовил наркотическое средство – ацетилированный опий.

После этого наркотик он незаконно хранил в бане до того, как его изъяли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 апреля 2025

Себежанин попал под суд за хранение опия в бане
12 апреля 2025

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Палкино
11 апреля 2025

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Псковской области
11 апреля 2025

Труп мужчины с ножевым ранением нашли в Дно
11 апреля 2025

Количество пострадавших в тройном ДТП на выезде из Пскова увеличилось до четырёх
11 апреля 2025

Два человека пострадали в тройном ДТП на въезде в Псков
10 апреля 2025

79-летнего пенсионера в шапке-ушанке разыскивают в Псковской области
10 апреля 2025

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав псковских сирот

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...