Апокалипсис для Apple отменяется: Трамп освободил смартфоны от пошлин

19:52, 12 апреля 2025, ПАИ

Администрация американского президента Дональда Трампа освободила от так называемых «взаимных» пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику, сообщают СМИ США со ссылкой на сообщение таможенно-пограничной службы Штатов. Электронные устройства освобождаются не только от базовой пошлины в 10%, но и от пошлины в размере 145% в отношении

Исключения из пошлин коснутся смартфонов, ноутбуков, жестких дисков, процессоров компьютеров и чипов памяти. Весьма значительная часть этих устройств производится за пределами США, в частности, в Китае. На Поднебесную приходится 90% производимых «айфонов».

Отметим, что ранее на фоне пошлин Трампа Apple потеряла 640 млрд долларов капитализации, а «айфоны» буквально сметали с полок американских магазинов. Компания даже заказала оперативные грузовые авиарейсы из Индии, чтобы ввести порядка 1,5 млн телефонов.