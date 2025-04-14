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Экономика

Почти в 2,5 раза вырос экспорт животноводческой продукции из Псковской области с начала года

10,2 тысячи тонн животноводческой продукции, произведённой предприятиями Псковской области, отправили на экспорт с 1 января по 3 апреля. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Больше всего (десять тысяч тонн) с территории региона отправили свинины и субпродуктов (шкурки, уши, головы, хвосты, ноги). Продукцию направили во Вьетнам, Гонконг, Китай, Сербию, Грузию и Азербайджан. Также 127,4 тонны рыбных консервов отправили в Азербайджан и Грузию, а почти 36 тонн охлаждённой рыбы и рыбопродукции – в Эстонию.

Все товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров, уточнили в пресс-службе.

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