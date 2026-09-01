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Экономика

Меры господдержки в рамках нацпроекта представили производителям в Псковской области

Региональная стажировка для руководителей промышленных предприятий состоялась в Пскове 27 августа. В рамках мероприятия федеральное государственное унитарное предприятие «Центр развития базовых отраслей промышленности» выступило в тематическом блоке «Технологические лидеры нового времени: стратегия, ресурсы, масштаб» с темой «Меры господдержки предприятий, реализуемые в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее ПАИ предоставили организаторы

В докладе на фоне общего обзора всего комплекса мер поддержки, предусмотренного национальным проектом «Средства производства и автоматизации», особое внимание уделили мерам, направленным на стимулирование процесса роботизации промышленного производства, который на сегодня выступает одним из ключевых трендов экономического развития РФ.

Среди них – субсидирование заказчиков на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), промышленный кешбэк, программа льготного кредитования на покупку промышленной робототехники и оценка предприятий на предмет роботизации.

Ранее сообщалось, что механизмы грантовой поддержки технологических компаний представил Центр поддержки инжиниринга и инноваций в рамках региональной стажировки руководителей промышленных предприятий.

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