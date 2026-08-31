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Центр поддержки инжиниринга и инноваций представил в Пскове механизмы финансирования техкомпаний

Механизмы грантовой поддержки технологических компаний представил Центр поддержки инжиниринга и инноваций в рамках региональной стажировки руководителей промышленных предприятий в Пскове 27 августа. Ключевой задачей выступления стало проведение подробной разъяснительной работы с региональным бизнесом о возможностях участия в программе «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций, сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее ПАИ предоставили организаторы

Мероприятие собрало руководителей ведущих промышленных предприятий Псковской области. От ЦПИИ выступил директор департамента информационного сопровождения Семён Лунев. В ходе сессии он рассказал представителям предприятий о критериях отбора, требованиях к проектам и конкретных шагах для участия в программе, которая ориентирована на реальный рыночный спрос и крупных заказчиков, а не на абстрактные разработки.

Таким образом, центр выполняет важную задачу по информированию и вовлечению промышленного сообщества региона в федеральные инструменты развития. В ходе мероприятия участники получили исчерпывающие ответы на вопросы по механизмам отбора, срокам и условиям финансирования.

Программа «доращивания» технологических компаний реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и направлена на помощь предприятиям с выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей в доработке их продукции до требований крупных заказчиков, таких как «Газпром», РЖД, «Росатом» и другие. Гранты покрывают до 50 % затрат на НИОКР, создание производства и пилотных партий, при этом ключевое условие – гарантированный заказ от корпорации должен в пять раз превышать сумму гранта.

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