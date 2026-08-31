С 1 сентября россияне смогут открыть кошельки для цифрового рубля

13:19, 31 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этого момента граждане при желании смогут пользоваться новой формой национальной валюты, сообщает Банк России.

Для этого необходимо открыть счет на платформе Банка России. Соответствующий раздел «Цифровой рубль» появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе.

У физического лица или компании может быть только один счет цифрового рубля. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено два счета: один — как для физического лица, второй — для ведения бизнеса.

Пополнять цифровой счет граждане смогут со своих банковских счетов. Ежемесячный лимит составит 300 тысяч рублей. Для бизнеса ограничений на пополнение счета не установлено.

При этом распоряжаться средствами, которые находятся на цифровом кошельке, граждане и компании смогут без ограничений. Пользователям будут доступны переводы между физическими лицами и организациями, платежи в бюджет и получение средств из бюджета, оплата товаров и услуг, а также возвраты.

Некоторые банки, которые по закону пока не обязаны запускать инфраструктуру цифрового рубля, также смогут начать предоставлять соответствующие сервисы уже этой осенью. Банк России разрешил им подключиться к системе раньше установленного срока.

Для граждан все платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Для бизнеса до конца 2026 года будет действовать льготный период — комиссии за платежи и переводы взиматься не будут.

С 2027 года для индивидуальных предпринимателей и компаний начнут действовать тарифы Банка России. Они будут минимальными по сравнению с тарифами на аналогичные платежные операции на рынке.

При возникновении вопросов по использованию цифрового рубля пользователям в первую очередь рекомендуют обращаться в свой банк. Если решить проблему не удастся, можно позвонить на круглосуточную горячую линию Банка России по цифровому рублю: 8 800 301-30-00 (бесплатно по России), 301 (бесплатно для абонентов сотовых операторов) или +7 499 300-33-01 — по тарифам оператора связи.