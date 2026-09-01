Аграрии Псковского района намолотили более 7 тысяч тонн зерна
Уборка зерновых культур завершается в Псковском районе. Аграрии намолотили более 7,2 тысячи тонн зерна, уборка проведена на площади более 1,7 тысячи гектаров, что составляет 96 % от общей площади. Об этом в своём канале на платформе MAX сообщила глава округа Наталья Фёдорова.
Лидером по намолоту среди сельхозпредприятий является «ПсковАгроИнвест» – 4,3 тысячи тонн. В ОПХ «Родина», полностью завершившем уборку, намолот превысил 1,2 тысячи тонн, в агрофирме «Победа» – 1,1 тысячи тонн, в СПК «Передовик» – более 500 тонн.
Средняя урожайность ярового ячменя в ОПХ «Родина» составила более 34 ц/га.
Параллельно продолжается уборка картофеля – убрано 7 % площадей (более 14 гектаров из запланированных 210), накопано 579 тонн при средней урожайности 414 центнеров с гектара. Заготовка кормов на зимний период ведётся с обеспеченностью сенажом в 80 % к потребности, сеном – 70 %, для заготовки силосной массы предстоит убрать более 1,6 тысячи тонн кукурузы.
В «ПсковАгроИнвест» и СПК «Передовик» начался посев озимых культур.
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