До четырёх лет колонии грозит великолучанину за кражу спиртного в магазине

16:42, 14 апреля 2025, ПАИ

До четырёх лет колонии грозит великолучанину за кражу спиртного в магазине, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что 9 января 39-летний мужчина пришёл в один из продуктовых магазинов города, но деньги с собой не взял, поэтому он схватил с полки бутылку спиртного и, минуя кассу и требование кассира оплатить товар, покинул продовольственный магазин.

Личность злоумышленника установили по записям с видеокамер в магазине. Уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж) направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.