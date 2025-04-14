Газопровод построили в великолукской деревне Жестки

18:17, 14 апреля 2025, ПАИ

Внутрипоселковую распределительную сеть протяженностью 3,2 километра для догазификации деревни Жестки построили в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Благодаря новым сетям появилась возможность газификации 126 домовладений деревни. С жителями населённого пункта уже заключили 51 договор.

«Мы приступили к подготовке и согласованию разрешительной документации на ввод объекта. У жителей населённого пункта есть время оформить заявки, заключить комплексные договоры и подготовить свои домовладения к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяженностью 2,2 километра.