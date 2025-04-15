Организаторы псковского трейла на 100 километров в нынешнем году усложнят дистанцию

17:44, 15 апреля 2025, ПАИ

Организаторы ультрамарафона Truvor Ultra Trail (TUT) на 100 километров, проводящегося на территории Печорского района, в нынешнем году усложнят прохождение дистанции, сократив число пунктов питания. Об этом сообщается в телеграм-канале забега.

«В этом году мы усложнили условия, сделав гонку полуавтономной», – отметили организаторы. Участникам предстоит преодолеть равнинную трассу, проложенную в один круг. За успешное прохождение участники получат три балла Международной ассоциации трейлраннинга.

Временной лимит на преодоление забега – 14 часов. В прошлом году последним здесь к финишу пришёл Алексей Патраков, который не уложился бы в новый лимит, ведь он пробежал 100 километров за 15 часов и 44 минуты.

Всего на дистанции будет три пункта питания, а общий набор высоты составит 488 метров.

«Победитель удостоится княжеского титула, его имя будет выгравировано на короне князя Трувора и навеки войдëт в историю забега Truvor Ultra Trail», – добавили организаторы.

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