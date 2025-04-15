Следствие собрало неоспоримые улики против преступника, убившего школьницу в Порховском районе

20:30, 15 апреля 2025, ПАИ

Собранные следователями Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства стали неопровержимым свидетельством вины жителя Порховского района. Суд, изучив материалы дела, признал его виновным в изнасиловании малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и убийстве, сопряжённом с изнасилованием (п. п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следствием и судом установлено, что 1 января 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил в деревне Полоное Порховского района 11-летнюю знакомую. Он завел её к заброшенному зданию, где изнасиловал, а затем, опасаясь разоблачения, задушил ребёнка. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело под снегом в окрестностях деревни, а одежду сбросил в реку.

Благодаря тщательной работе следователей удалось собрать неопровержимые доказательства, на основании которых суд вынес обвинительный приговор.

Ранее сообщалось, что приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд, напомним, продолжался с января.

Первое сообщение о том, что 11-летняя девочка 1 января 2024 года вышла на прогулку и пропала в деревне Полоное Порховского района, 2 января разместил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».