24 года колонии получил насильник и убийца 11-летней девочки в Порховском районе

17:24, 15 апреля 2025, ПАИ

24 года колонии строгого режима получил насильник и убийца 11-летней девочки в Порховском районе, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Приговор в отношении 25-летнего молодого человека огласил Псковский областной суд. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование малолетней), п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием).

Суд, напомним, продолжался с января.

Первое сообщение о том, что 11-летняя девочка 1 января 2024 года вышла на прогулку и пропала в деревне Полоное Порховского района, появилось 2 января от регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

3 января, по сообщению главы муниципалитета Юрия Семёнова, к поискам присоединились водолазы областной службы спасения, которые обнаружили в реке верхнюю одежду девочки. Поиски ребенка проходили постоянно – сообщения о том, что спасатели продолжают исследовать реку, были опубликованы 6 и 9 января.

19 января стало известно, что следователи продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения 11-летней девочки. Следователи отрабатывали все возможные версии произошедшего.

25 января начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции рассказал, что к работе присоединились специалисты из Санкт-Петербурга. Тогда Алексей Овсянников подчеркнул, что если поиски не дадут результатов до конца недели, то есть до 28 января, то их будут проводить на всей протяжённости реки Полонки.

31 января члены отряда «ЛизаАлерт» подробно рассказали о том, как проходят поиски ребёнка. «Заявка пришла второго января. Открыла её и поняла: по всем имеющимся вводным мы должны отказать – слишком опасный водоём, слишком низкая температура… Но отказать я не смогла: пропал ребёнок. Команда на поиск набралась быстро. Решили выезжать этой же ночью, чтобы на месте быть к началу светового дня», – отметила руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Светлана.

3 февраля в региональном СУ СК сообщили о том, что поиски девочки продолжаются. Следователи устанавливали и допрашивали лиц, которые могли обладать значимой для следствия информацией. В это же время на реке продолжали работать спасатели.

4 февраля стало известно, что Следственный комитет РФ поставил на контроль дело об исчезновении ребёнка.

8 февраля СУ СК России по Псковской области сообщило о том, что в Порховском районе проводятся масштабные мероприятия по поиску пропавшей девочки. Тогда следователи, следователи-криминалисты, полицейские, спасатели областной службы спасения, сотрудники МЧС, УФСИН, Росгвардии, кинологические службы продолжали работать в районе предполагаемого исчезновения ребёнка. Помощь в поисках оказывали сотрудники администрации муниципалитета, Полонской волости и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

15 февраля для проверки имеющихся версий исчезновения девочки было назначено проведение молекулярно-генетических и иных экспертиз. Кроме того, руководство Следственного управления СК инициировало поисковые мероприятия в соседних субъектах России. Все мероприятия лично контролировал руководитель регионального СУ СК России Пётр Крупеня.

18 февраля пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что поиски пропавшей девочки продолжаются.

25 февраля тело ребёнка было обнаружено в окрестностях деревни Полоное.

Убийцу задержали почти месяц спустя.