Насильника и убийцу 11-летней девочки будут судить в Псковской области

17:39, 21 января 2025, ПАИ

В Псковской области по обвинению в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки перед судом предстанет 25-летний молодой человек. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Расследование уголовного дела в его отношении завершено. Преступник обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование малолетней), п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием).



По версии следствия, 1 января 2024 года нетрезвый молодой человек встретил в деревне Полоное Порховского района знакомую 11-летнюю девочку и отвёл ребёнка к заброшенному зданию, где изнасиловал. Понимая, что потерпевшая знает его лично и может сообщить о совершенном, злоумышленник задушил девочку. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек спрятал тело ребенка под снегом в окрестностях деревни, а одежду девочки бросил в реку.

Во время расследования уголовного дела суд по ходатайству следственных органов избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как шло расследование:

Первое сообщение о том, что 11-летняя девочка 1 января 2024 года вышла на прогулку и пропала в деревне Полоное Порховского района, появилось 2 января от регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

3 января, по сообщению главы муниципалитета Юрия Семёнова, к поискам присоединились водолазы областной службы спасения, которые обнаружили в реке верхнюю одежду девочки. Поиски девочки проходили постоянно – сообщения о том, что спасатели продолжают исследовать реку, были опубликованы 6 и 9 января.

19 января стало известно, что следователи продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения 11-летней девочки. Следователи отрабатывали все возможные версии произошедшего.

25 января начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции рассказал, что к работе присоединились специалисты из Санкт-Петербурга. Тогда Алексей Овсянников подчеркнул, что если поиски не дадут результатов до конца недели, то есть до 28 января, то их будут проводить на всей протяжённости реки Полонки.

31 января члены отряда «ЛизаАлерт» подробно рассказали о том, как проходят поиски ребёнка. «Заявка пришла второго января. Открыла её и поняла: по всем имеющимся вводным мы должны отказать – слишком опасный водоём, слишком низкая температура… Но отказать я не смогла: пропал ребёнок. Команда на поиск набралась быстро. Решили выезжать этой же ночью, чтобы на месте быть к началу светового дня», – отметила руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Светлана.

3 февраля в региональном СУ СК сообщили о том, что поиски девочки продолжаются. Следователи устанавливали и допрашивали лиц, которые могли обладать значимой для следствия информацией. В это же время на реке продолжали работать спасатели.

4 февраля стало известно, что Следственный комитет РФ поставил на контроль дело об исчезновении ребёнка.

8 февраля СУ СК России по Псковской области сообщило о том, что в Порховском районе проводятся масштабные мероприятия по поиску пропавшей девочки. Тогда следователи, следователи-криминалисты, полицейские, спасатели областной службы спасения, сотрудники МЧС, УФСИН, Росгвардии, кинологические службы продолжали работать в районе предполагаемого исчезновения ребёнка. Помощь в поисках оказывали сотрудники администрации муниципалитета, Полонской волости и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

15 февраля для проверки имеющихся версий исчезновения девочки было назначено проведение молекулярно-генетических и иных экспертиз. Кроме того, руководство следственного управления СК инициировало поисковые мероприятия в соседних субъектах России. Все мероприятия лично контролировал руководитель регионального СУ СК России Пётр Крупеня.

18 февраля пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что поиски пропавшей девочки продолжаются.

25 февраля тело ребёнка было обнаружено в окрестностях деревни Полоное.

Убийцу задержали почти месяц спустя.