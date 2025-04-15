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Происшествия

Любителя сладкого задержали росгвардейцы в Великих Луках

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 апреля около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Первомайской сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 29-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел сладости, при этом не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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