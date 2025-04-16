До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 апреля

10:46, 16 апреля 2025, ПАИ

17 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

А уже сегодня вечером в Псковскую область принесёт пыль из африканской пустыни Сахары. Как это стало возможным, чем грозит и сколько продлится, читайте здесь.