Облако пыли из Сахары накроет Псковскую область

15:00, 15 апреля 2025, ПАИ

Облако пыли из Сахары накроет Псковскую область вечером 16 апреля. Это следует из прогнозных данных австрийских метеорологов, полученных с помощью цифровых моделей. В пиковые часы – с 16:00 до 00:00 – концентрация пыли из Сахары в воздухе над Псковской областью может достигать двух тысяч миллиграммов на квадратный метр.

Согласно этим данным, облако пустынной пыли сохранится над регионом вплоть до утра 18 апреля.

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ также не исключила вероятность повышения концентрации африканской пыли в атмосфере над регионом.

По её словам, 17 и 18 апреля пыль из Сахары будет фиксироваться в основном над южными районами Псковской области, однако из-за небольшой концентрации это явление не окажет существенного влияния на жизнь и здоровье людей. «Это совершенно не опасно», – заверила Тала Нещадимова.

При значительной концентрации африканской пыли в атмосфере это легко можно будет заметить: небо на закате приобретёт сиреневый оттенок, а облака будут молочно-розоватыми.

При определённых погодных условиях песок из Сахары в Северной Африке поднимается сильными ветрами в высокие слои атмосферы и с помощью мощного воздушного потока транспортируется на большие расстояния. Как правило, сухая и запылённая воздушная масса образуется над крупнейшей пустыней весной, летом и ранней осенью примерно раз в пять дней. В зависимости от направления ветра пыль относит либо в сторону Американского континента, либо на север – в Европу.