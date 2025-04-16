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Китаянка Цзюй Вэньцзюнь защитила звание чемпионки мира по шахматам

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Тань Чжунъи и защитила титул чемпионки мира по шахматам. Матч проходил в Китае, пишет ТАСС.

Девятая партия их противостояния завершилась вничью, что позволило Вэньцзюнь набрать 6,5 очка против 2,5 у Тань Чжунъи в матче из 12 партий с классическим контролем времени. Первые шесть партий состоялись в Шанхае, оставшиеся – в Чунцине.

34-летняя Цзюй Вэньцзюнь удерживает шахматную корону с 2018 года, когда обыграла Тань Чжунъи. Позже она успешно защитила титул в матчах против россиянок Екатерины Лагно и Александры Горячкиной, а также китаянки Лэй Тинцзе. 33-летняя Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017 году.

Призовой фонд матча составил €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионкой мира в новейшей истории становилась Александра Костенюк, победившая в 2008 году китаянку Хоу Ифань.

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