Бизнесу Северо-Запада открыт бесплатный доступ к платформе Сбера по управлению киберугрозами

16:03, 17 апреля 2025, ПАИ

Предпринимателям Северо-Запада открыт бесплатный доступ к интеллектуальной платформе Сбер по управлению киберугрозами X-Threat Intelligence. Платформа создавалась как самая актуальная и полная база данных обо всех уязвимостях и киберугрозах. Об этом на конференции Kaspersky future* в Санкт-Петербурге рассказал вице-президент Сбера по кибербезопасности Сергей Лебедь, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Суть сервиса в том, что он помогает компаниям своевременно выявлять и эффективно реагировать на угрозы кибербезопасности. Платформа содержит информацию о более чем 465 000 описаний уязвимостей, из них 5 000 с эксплойтом (фрагментом кода), 870 аналитических отчётов и описаний вирусного заражения софта, почти 6 500 протестированных обновлений программного обеспечения.

Сейчас к платформе Сбера подключено более 200 организаций. Они организовывают защиту, управляют уязвимостями, проводят аналитику киберугроз, тестируют обновления программного обеспечения, решают другие задачи в сфере кибербезопасности.

«Эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении – одна из основных киберугроз для организаций в России. На фоне ухода иностранных вендоров многие российские компании испытывают острую потребность в получении качественной аналитики об угрозах, уязвимостях и путях их устранения. Решение проблемы – открытый доступ организаций к аналитике, инструментам выявления и устранения уязвимостей. Наше решение безвозмездно делиться аналитикой и инструментарием с отечественным бизнесом – это вклад Сбера в безопасность всей России», – отметил вице-президент Сбера по кибербезопасности Сергей Лебедь.

X Threat Intelligence автоматически агрегирует информацию об уязвимостях с сайтов вендоров, регистраторов и агрегаторов, базы данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, блогов и форумов, из специальных источников (в том числе из DarkNet**), а также содержит информацию на основе собственных исследований Сбера. На платформе в том числе публикуются результаты тестирования обновлений и дистрибутивов ПО. Они проверяются на идентичность и подлинность, проходят антивирусный контроль и проверку на наличие уязвимостей.

*Касперский будущее

** Теневой интернет