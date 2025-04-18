IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

08:40, 18 апреля 2025, ПАИ

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак, сообщается в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Компания зарегистрировала товарный знак 17 апреля 2025 года, а датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.

Ещё летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.

В начале февраля Роспатент зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Еще одна заявка находилась на стадии рассмотрения.

IKEA торгует товарами для дома. Основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России.